Чем руководствуются миротворческие силы в Карабахе?

Российские миротворцы решают вопрос о свободном посещении прихожанами монастыря Дадиванк в Закавказье (Южный Кавказ – ред.), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что по просьбе местных жителей российские военные выставили там наблюдательный пост.

«Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий», — добавил Конашенков.

Возникает вопрос, что является законным основанием для нахождения российских миротворцев в Карабахе, документ подписанный президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении, или же просьбы «местных жителей»?

Было бы неплохо если командование миротворческих сил, а также генерал-майор Игорь Конашенков ознакомились с текстом этого соглашения, где не упоминаются некие «местные жители», и где четко указано где должны размещаться российские военные.

Согласно 3 пункту подписанного заявления миротворческий контингент развертывается вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. А в пункте 6 четко указывается, что Кельбаджарский район (на территории которой и находиться монастырь Дадиванк – ред.) возвращается Азербайджанской Республике. Как видно из документа нахождение миротворцев на территории Кельбаджара не предусмотрено.

Аппетит, как говориться приходит во время еды. А аппетиты т.н. «местных жителей» нам хорошо известны.