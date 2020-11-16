Чем руководствуются миротворческие силы в Карабахе?

Российские миротворцы решают вопрос о свободном посещении прихожанами монастыря Дадиванк в Закавказье (Южный Кавказ – ред.), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что по просьбе местных жителей российские военные выставили там наблюдательный пост.
«Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий», — добавил Конашенков.
Возникает вопрос, что является законным основанием для нахождения российских миротворцев в Карабахе, документ подписанный президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении, или же просьбы «местных жителей»?
Было бы неплохо если командование миротворческих сил, а также генерал-майор Игорь Конашенков ознакомились с текстом этого соглашения, где не упоминаются некие «местные жители», и где четко указано где должны размещаться российские военные.
Согласно 3 пункту подписанного заявления миротворческий контингент развертывается вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. А в пункте 6 четко указывается, что Кельбаджарский район (на территории которой и находиться монастырь Дадиванк – ред.) возвращается Азербайджанской Республике. Как видно из документа нахождение миротворцев на территории Кельбаджара не предусмотрено.
Аппетит, как говориться приходит во время еды. А аппетиты т.н. «местных жителей» нам хорошо известны.