Население России могло бы сейчас достигать 500 миллионов человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке.

«Дважды «рассыпалась российская государственность» — после революции 1917 года Российская империя прекратила существование, Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась», а потом «произошло еще и крушение Советского Союза», — цитирует Путина ТАСС.

Это заявление главы российского государства дает представление о том, как в реальности он относится к независимости всех стран, что когда-то входили, в том или ином виде, в состав Российской империи, а затем СССР. Проще говоря, Путин считает их территориями, которые могли бы сейчас входить в состав Российской Федерации. Это откровение проливает свет на многие действия современной России.

Аннексия Крыма, развязывание войны в Донбассе, льющееся с экранов российских телеканалов оттрицание права Украины называться независимым государством — все это оттуда, из мечтаний о России с населением в полмиллиарда человек. И все эти ошибочные и некорректно высказанные ранее Владимиром Путиным заявления об истории Казахстана — тоже оттуда.

И развязанная в августе 2008 года война против Грузии с дальнейшим признанием «независимости» Абхазии и Южной Осетии — тоже объясняется уверенностью в том, что Россия вправе делать все, что ей вздумается на той территории, о которой сейчас заявил Путин на встрече со школьниками из Владивостока. И приднестровский конфликт как средство давления на Молдову — тем же объясняется. Ну и, в конце концов, существование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта также помогало России оказывать давление то на Баку, то на Ереван, чувствуя себя единственным Третейским судьей.

Кстати, подписание Трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года также отвечает имперским планам России. Ведь от процесса урегулирования карабахского конфликта отсечены США и Франция, на территории Азербайджана введены российские миротворцы. И раздающиеся в последнее время разговоры о том, что они никуда не уйдут по истечении прописанного в трехстороннем заявлении пятилетнего срока — тоже дань имперским планам РФ.

Все логичные и обоснованные рассуждения экономистов и политологов о том, что слишком уж дорого обходятся эти амбиции российским гражданам, число проживающих за чертой бедности которых измеряется многими миллионами человек, отметаются с порога. Потому что в своей подавляющей массе россияне никогда исторически не жили безбедно, припеваючи. Никогда основная масса россиян не жила так, как основная масса немцев, англичан, французов. Сейчас и подавно.

Но всегда, так сложилось исторически, любые голод и лишения россиянин был готов терпеть во имя торжества имперской идеи. И потому нынешние слова Владимира Путина сказаны вовсе не случайно. Они будут поняты и приняты основной массой россиян. Даже теми, кто пока еще живет в стремительно исчезающих городах севера России. Другое дело, что речи Путина могут быть восприняты как угроза в республиках, которые когда-то входили в состав бывшего СССР.

Тем более, что сказано все это было 1 сентября — в день вторжения немецких войск в Польшу, который принято считать датой начала Второй мировой войны. Которая стала возможной, в немалой степени, по вине руководства СССР, которое подписало пакт Молотова-Риббентропа. Он был подписан 23 августа 1939 года. И секретный протокол к нему открыл дорогу переделу сфер влияния между нацистской Германией и Советским Союзом.

Показательно, что президент Польши Анджей Дуда сделал заявление к 82-летию начала Второй мировой войны — нападения нацистской Германии на Польшу. Он сказал, что было бы опасно считать, что Польша никогда не должна будет защищаться снова, особенно в связи с геополитическим положением. «Наивно полагать, что ничего подобного не повторится. Этого не случится, если мы будем сильными. Этого не случится, если мы настроены решительно, если понятно, что этого делать нельзя», — сказал президент Польши.

В последние годы ситуация во всем мире становится все более неустойчивой, а характер конфликтов меняется на гибридные атаки, добавил Дуда. По его словам, Польша будет неуклонно следовать своим обязательствам в качестве члена НАТО для нуждающихся союзников и партнеров». Названия страны, от которой может исходить такая угроза, он не произнес. Но и без того было ясно, что имелась ввиду именно Россия, которая уже ведет войну против соседней с Польшей Украиной.