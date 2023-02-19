Чехия за год передала Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии на сумму более чем 4,8 млрд крон (около $220 млн). Об этом сообщает сетевое издание České noviny со ссылкой на пресс-службу чешского оборонного ведомства.

«Посылают вооружение в Украину и чешские оборонные предприятия. В минувшем году они вывезли в Украину военные материалы более чем на 50 млрд крон (около $2,2 млрд)», — отмечается в материале издания.

Также говорится, что в январе 2023 года Чехия получила первую компенсацию от Евросоюза. Соединенные Штаты совместно с Нидерландами уже оплатили модернизацию 90 танков Т-72В, стоящих на вооружении в чешской армии.