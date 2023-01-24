Чехия отказалась передать Киеву танки «Leopard 2», которые она получит из Германии.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он отметил, что Чехия не передаст Киеву танки «Leopard 2», которые она получит от Германии взамен за танки Т-72, поставленные Киеву.

Премьер-министр подчеркнул, что эти танки нужны самой чешской армии для поддержания обороноспособности страны.

Отметим, что ранее немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» писала о том, что Чехия и Словакия могут отказаться от немецких танков «Leopard 2» в пользу Украины.