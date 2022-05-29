Чехия и Польша направляют дополнительные вооружения Украине, власти которой пытаются сдержать российское наступление на востоке.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила 29 мая в телеэфире, что Прага намеревается вскоре поставить Киеву вооружения на сумму от 26 миллионов долларов до 30 миллионов. «Крайне важно, чтобы помощь поступала постоянно», — сказала министр, добавив, что с начала войны в конце февраля Чехия направила Украине военных грузов на сумму более 150 миллионов долларов.

Чешские СМИ передали, что в числе дальнейших поставок будут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, самоходные пушки-гаубицы и, возможно, боевые вертолёты советского производства.

Польша передаёт Украине 18 бронированных самоходных артиллерийских установок Krab калибра 155 мм, сообщило в воскресенье Польское радио, сославшись на свои источники в Минобороны. Эти установки польского производства могут делать до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 км. Отмечается, что Варшава обучила работе на них около ста украинских артиллеристов.

Содействие армии Украины в связи с российским вторжением оказывают многие западные страны во главе с США и Великобританий. (svoboda.org)