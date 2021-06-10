Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на ряд вопросов в эфире телеканала TRT Haber.

Он отметил, что США заинтересованы во взаимодействии с Турцией во многих регионах, в том числе и на Кавказе.

«Мы видим, что Соединенные Штаты хотят сотрудничать с нами не только по ситуации в Ливии и Сирии, но и во многих регионах от Средиземного до Черного моря и на Кавказе», — сказал он.

Чавушоглу также прокомментировал недовольство США по поводу приобретенных у России ракетных комплексов С-400. Глава внешнеполитического ведомства братской страны отметил, что эти вопросы не были решены по настоянию одной из сторон, и если Запад даст определенные гарантии, то оружие того же типа будет приобретено и у них.