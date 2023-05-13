«Мы всячески поддерживали Азербайджан в освобождении Карабаха от оккупации. А Кылычдароглу говорит, что мы оказали поддержку только Азербайджану. Я спрашиваю: «Мы должны были поддержать Армению, а не Азербайджан?”.

Как сообщает # со ссылкой на KanalV, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с избирателями в Алании.

Он напомнил, что Турция является страной, объединяющей тюркский мир, отметив, что кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу держит Азербайджан в стороне от китайско-европейской дорожной карты: “Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит: “К сожалению, и сегодня есть те, кто пытается оставить Азербайджан вне этого стратегического проекта, но их желаниям не дано сбыться”. Естественно, он адресует эти слова господину Кылычдароглу. Но он не назвал имен из вежливости”.

Мевлют Чавушоглу также отметил: » Азербайджан сражался, чтобы защитить свои земли, он не нападал на территорию Армении”.