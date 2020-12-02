Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года

Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Уильям Барр.

По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.

«К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов», — сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава минюста, который в США также выполняет обязанности генерального прокурора.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.