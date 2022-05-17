Президент Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину в условиях долгой изоляции и опираясь на рекомендации некомпетентных союзников. К такому выводу пришло издание «Важные истории».

Из-за режима изоляции, в котором президент Путин живёт с начала пандемии, его контакты крайне ограничены. Главным источником информации об Украине для него стала «большая пятая служба» ФСБ, которую возглавляет генерал Сергей Беседа. Эта структура специализируется на сборе информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза.

Однако в самой ФСБ к качеству работы «пятой службы» накопилось множество вопросов и называют её сотрудников «продавцами воздуха», а саму её — «болотом».

«Они додумывали, неверно интерпретировали, а порой и фантазировали, а руководство с удовольствием в это верило. Например, они писали, что регионы Украины живут отдельно от власти в Киеве и стоит только подтолкнуть, как регионы побегут в сторону России», — рассказал изданию бывший сотрудник ФСБ.