Агент государственной безопасности Кубы Перси Альварадо, работавший в США до 1998 года, рассказал в интервью «Украине.ру», что самым уязвимым местом американцев является их неумение распознавать где правда, а где ложь.

«Я считаю, что американцы — великий народ, у которого есть «ахиллесова пята» — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи. К сожалению, основная масса американского населения не способна понять, где находится правда», — сказал экс-шпион.

Он также рассказал, что по возвращении на Кубу стал скучать по своим соотечественникам, оставшимся в Соединенных Штатах из-за экономических причин. Сейчас Альварадо испытывает ностальгию по американским блюдам, таким как бифштекс и устрицы.