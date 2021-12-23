Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева Р.Гулиев выступил с последним словом. Он сказал, что не согласен с обвинениями и просил суд оправдать его.

Затем на процессе был зачитан приговор, согласно которому Р.Гулиев приговорен к 3 годам лишения свободы. В приговоре было отмечено, что Р.Гулиев не сможет занимать руководящую и ответственную должность в течение 1 года и 6 месяцев.

Отметим, по факту незаконной выдачи жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) FF-2011 разрешения на снос жилых домов на улице Диляры Алиевой Насиминского района Баку, а также жилого дома, охраняемого государством в качестве памятника культуры местного значения, и строительства на их месте новых в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.