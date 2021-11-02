27 октября 2021 года правозащитник Анар Мамедли заявил о том, что в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Министерства юстиции наблюдается большая плотность.

«В камерах на 4 заключенных, содержатся в два раза больше людей. Инфраструктура большинства исправительных учреждений не соответствует нормальным стандартам. В этих учреждениях постоянно возникают проблемы с водой и отоплением», — заявил правозащитник

(https://www.turan.az/ext/srch/2021/10/free/Social/ru/8998.htm/1635779780_UDgtYBO7-1.htm/1/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85).

По словам Бабека Гасанова, ранее содержавшегося в Бакинском следственном изоляторе, высказывания Анара Мамедова полностью соответствуют действительности.

«Бакинской следственный изолятор Пенитенциарной службы рассчитан на 1500-2000 человек. Но на самом деле там содержатся около 4000 человек. В камерах на 8 человек содержатся около 20 человек», — сказал в беседе с # Бабек Гасанов.

Член Общественного комитета при Пенитенциарной службе Мурад Садеддинов выразил несогласие с заявлением Бабека Гсанова. «Плотность в учреждениях в Бакинском следственном изоляторе и в других учреждениях Пенитенциарной службы осталась в прошлом», — сказал Мурад Садеддинов. Его поддержал другой член Общественного комитета, глава Лиги труда Сахиб Мамедов. «Я посещал наши тюрьмы два года назад. Даже тогда в камерах не было никакой плотности», — сообщил нам Сахиб Мамедов.

Мы также решили узнать мнения бывших заключенных. Как сообщил нам бывший заключенный Орхан Бахшылы, он отбывал наказание в исправительных учреждениях №№10 и 14. «Я освободился только в марте 2021 года в связи с помилованием. В исправительном учреждении №14 плотность заключенных является очень высокой. В бараках для 100 человек размещают 200 заключенных», — сказал нам Орхан Бахшылы.

Бывший заключенный, отбывающий ранее наказание в исправительных учреждениях №№13 и 17 Эльчин Исмаилов, также сообщил о высокой плотности заключенных. «В бараках этих исправительных учреждений для 50 человек размещались 100, иногда и двести заключенных», — заявил # бывший заключенный.

Мы также решили узнать мнение Пенитенциарной службы. Как заявил нам глава пресс- службы Пенитенциарной службы Мехман Садыхов, в учреждениях этого ведомства не наблюдается какой–либо плотности заключенных.