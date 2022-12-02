Многие члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по-прежнему обеспокоены политической позицией бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера: целый ряд групп в СДПГ обвиняют соратника по партии в слишком большой близости к России. В связи с этим в пятницу, 2 декабря, окружная согласительная комиссия СДПГ в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) начала обсуждать возможность подачи апелляции на решение о нецелесообразности начала дисциплинарной процедуры в отношении Шрёдера.

В первой инстанции Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии в Ганновере в начале августа пришла к выводу, что Шрёдер, работая на российские государственные концерны, не нарушил устава СДПГ, однако семь партийных группировок опротестовали это заключение. Их протест и рассматривает теперь согласительная комиссия округа СДПГ в Ганновере. Принятия решения до конца текущего года не ожидается.

Самым суровым наказанием для Герхарда Шрёдера может стать исключение из рядов Социал-демократической партии Германии. Однако такое решение может быть обжаловано в еще более высокой инстанции — Федеральной согласительной комиссии СДПГ. (DW)