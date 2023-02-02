Бывшая постоянная представительница США при ООН времен Дональда Трампа Никки Хейли может 15 февраля объявить о намерениях участвовать в президентских выборах, таким образом став второй претенденткой на высший пост от Республиканской партии.

Об этом сообщили издания Politico и Charleston Post and Courier со ссылкой на источник, знакомый с планами Хейли, пишет «Европейская правда».

Утверждается, что она объявит о намерениях баллотироваться в президенты США на предвыборном мероприятии 15 февраля в городе Чарльстон в штате Южная Каролина, губернатором которого она была в 2011-2017 годах.

Хейли ранее называли одной из возможных претенденток на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в противовес Трампу.

Сама она в 2021 году заявляла, что не будет баллотироваться в президенты, если это сделает Трамп. Но в январе в интервью Fox News она сказала, что изменила мнение: «Речь идет о более чем одном человеке. И если смотреть на будущее Америки, то, думаю, что пришло время для смены поколений. Я не думаю, что вам нужно иметь 80 лет, чтобы стать лидером в Вашингтоне».