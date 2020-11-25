Быть ли турецкому наблюдательному пункту?

Между Турцией и Россией возникли разногласия, связанные с размещением миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Reuters. Противоречия связаны с желанием турецкой стороны открыть независимый от единого координационного центра наблюдательный пункт. По данным Reuters, переговоры о параметрах совместной мониторинговой миссии между Турцией и Россией продолжаются. Однако Анкара настаивает на создании собственного наблюдательного пункта, независимого от совместного мониторингового центра. «Россия полагает, что для Турции необязательно размещать наблюдательный пункт в регионе, независимый от объединенного центра. Однако это принципиально для Турции», — цитирует агентство собеседника с турецкой стороны.

Переговоры на этот счет продолжатся в Москве и Турция рассчитывает на компромиссное решение, уточнил источник.

Интересно — получается, все-таки возникли разногласия, о которых много говорилось сразу после подписания трехстороннего соглашения. Сумеет ли Турция настоять на своем? И каковы в данном случае интересы Азербайджана? Ведь в принципе Баку имеет право разместить турецкий контингент и в непосредственной близости от зоны, контролируемой российскими миротворцами. Поможет ли такое военное присутствие Азербайджану настаивать на полном выполнении условий заявления о прекращении огня? Например, на выводе всех остатков «Армии обороны Арцаха» из Карабаха?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, востоковед Зардушт Ализаде:

— Разногласия по поводу реализации какого-либо соглашения являются совершенно естественными. Если бы никаких разногласий не было, именно это считалось бы противоестественным случаем. Даже между супругами бывают разногласия по конкретным вопросам, не то что между разными странами.

Что касается дислокации дополнительного наблюдательного пункта, этот вопрос относится исключительно к компетенции Азербайджана. Если Россия сочтет, что военное или гражданское лицо Турции не может находиться на территории, населенной армянскими жителями (это может ранить их тонкую душу), то миссию наблюдателя сможет выполнить военное или гражданское лицо Азербайджана. Если и это, по мнению русских миротворцев, может ранить душу армянских жителей, то эту миссию может выполнять наш дрон, при условии, чтобы русские военные не задействовали свой РЭБ «Леер-3».

Если и это не удовлетворит русскую сторону, то вопрос может быть поднят на уровень более высокого начальства, то есть президентов, — они смогут договориться по такому пустяковому вопросу. Но не получат ли военные выговор после такого?

Интересно, миротворцы прибыли мир созидать, или бодаться по пустякам?

То ли еще будет…

Но все равно это лучше, чем стрелять и убивать.

Политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Консультации по этим вопросам между Турцией и Россией идут в закрытом режиме. Насколько я понимаю, Турция хочет иметь и самостоятельный центр мониторинга (ну, допустим, размещенный в Шуше), и совместный с Россией (где-то в другом месте).

Почему важно, чтобы этот вопрос был все же согласован с Россией? Азербайджан в принципе мог бы наедине с Турцией решить вопрос о размещении ее самостоятельного мониторингового центра на нашей территории. Но и для Анкары, и для Баку важно, чтобы с этим турецким центром взаимодействовали и российские миротворцы. Потому что все же контроль над той частью Нагорного Карабаха, где сейчас живут армяне, осуществляют именно россияне, и без их ведома и согласия туркам мониторить тамошнюю ситуацию даже с воздуха было бы довольно сложно.

Поэтому идут сложные переговоры. Конечно же, Азербайджан заинтересован в том, чтобы в зоне конфликта были размещены и турецкие миротворческие силы, и чтобы они достаточно плотно взаимодействовали с российскими коллегами. Это позволит Азербайджану более плотно контролировать соблюдение всех условий соглашения по перемирию, главное из которых — вывод всех вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Я имею в виду всю тяжелую технику – это танки, артиллерийские системы, системы залпового огня, ПВО. Выполнить это должны российские миротворцы, а проследить за выполнением – турецкие.

Во всяком случае, диалог на эту тему пока продолжается, будем надеяться, что итог окажется положительным.