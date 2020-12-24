Буффон получил две бутылки пива в честь рекорда Месси

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил две бутылки лимитированного пива Budweiser в честь рекорда форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В память о рекорде Месси по голам за один клуб Budweiser изготовил 644 бутылки пива с уникальным дизайном, которые отправили 160 вратарям, которым забивал аргентинец. На этикетке написано имя Месси и число «644», также изображена фигура аргентинца, празднующего гол.

«Спасибо за пиво. 🍻 Сочту это за комплимент. 😉 За эти годы между нами были большие битвы!

Поздравляю с побитием рекорда, Месси! Это действительно невероятное достижение!» – написал Буффон в твиттере.

На бутылках Буффона указаны номера голов Месси – 514 и 515. Он забивал Буффону на групповом этапа Лиги чемпионов в сентябре 2017 года, когда «Барселона» обыграла «Юве» со счетом 3:0.

Аргентинец забил 644-й гол за «блауграну», побив рекорд Пеле по мячам в составе одного клуба.