2023 год будет тяжелым для азербайджанской экономики, таким мнением поделился с # экономист Натиг Джафарли.

«2023 год будет годом рецессии мировой экономики, избежать чего будет почти невозможно. Должно произойти какое-то чудо, чтобы этого не случилось, но чуда в экономике не бывает, как известно. В следующем году многие страны мира, в том числе и европейские, США и даже Китай, будут испытывать серьезные экономические проблемы», — утверждает эксперт.

По его словам, сейчас большинство экономических центров и стран мира работают над тем, чтобы это падение было мягким или, скажем, готовят «амортизацию».

«Поскольку 2023 год будет очень сложным для всей мировой экономики, то с учетом геополитической нестабильности, а также войны в нашем регионе нужно принимать серьезные превентивные меры. Все ожидают, что в следующем году будет хуже, чем сегодня, поскольку азербайджанская экономика очень сильно зависит от энергоносителей. А в условиях мирового экономического кризиса падение цен на нефть тоже неизбежно, потому как из-за экономического кризиса будет падать потребление нефти и газа», — добавил он.

Экономист прогнозирует, что ближе к лету мы можем увидеть резкое падение цен на энергоносители, что повлияет на доходы страны и на экономическое положение в целом.

«А учитывая еще и то обстоятельство, что экспорт нашей страны помимо энергоносителей, то есть на 80%, составляет сельхозпродукция, которая сбывается на российском рынке, то это тоже для нас создает определенный риск. С другой стороны, сама экономическая стабильность России тоже под вопросом, вдобавок мы имеем ряд политических проблем с этой страной», — подчеркивает экономист.

Джафарли, считает, что правительство должно диверсифицировать экономику и скорректировать свою деятельность по ряду вопросов.

«Азербайджан может выйти из ситуации благодаря системным реформам. Потому что доходы будут уменьшаться, а расходы будут расти. На сегодня мы потратили почти 8 миллиардов манатов на восстановление Карабаха, но при этом мы еще многого не сделали, идет сложный процесс очищения региона от мин, реализуются инфраструктурные проекты. Азербайджану нужно переселить туда сотни тысяч людей для того, чтобы этот регион экономически зажил», — добавил он.

Комментируя вопросы борьбы правительства с инфляцией, эксперт отметил, что население Азербайджана в 80% случаев закупает продукты питания в сетевых маркетах, которые являются плательщиками НДС.

«Мы предлагали правительству снизить НДС на продукты питания и лекарства с 18% до 2%. Потому что все эти 18% перекладывают на покупателя. Нужно вести правильно учет и не допускать процветания «теневой экономики». Таможенная пошлина на продукты питания у нас составляет 15% . Это тоже достаточно высокие цифры, с которыми надо что-то делать для того, чтобы существенно влиять на ценообразование в стране. Ведь у нас 70% продуктов питания — это импорт, и только 30% — это местное производство», — заключил он.