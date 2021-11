Уже с сентября текущего года стала поступать информация об очередной концентрации российских войск на украинской границе. Тогда в Москве это объясняли проведением учений в Беларуси. И вот маневры закончились, а количество войск продолжает увеличиваться.

Особо тревожной ситуация стала после публикации в авторитетных изданиях The New York Times, The Washington Post, Politico, Bloomberg материалов об усиливающейся концентрации российских войск на украинской границе.

Как следует из данных американской и британской разведок, сосредоточено более 100 батальонных тактических групп — потенциально около 100 тыс. солдат. Очень тревожно то, что этот процесс идет по нарастающей.

Американская дипломатия и военные проявили завидную активность. Союзники были не только предупреждены, но и вместе с ними стали разрабатывать комплекс мер по противодействию возможной агрессии.

Среди них, во-первых, усиление разведывательных полетов американских и британских самолетов-разведчиков в акватории Черного моря в непосредственной близости от российских берегов, в частности, от оккупированного Крыма.

Эти полеты сильно раздражают не только российских генералов и адмиралов, но и самого Путина. Об этом он прямо сказал в своем выступлении на расширенной коллегии МИД.

Во-вторых, усиливается поставка американского оружия для украинской армии. Сейчас рассматривается вопрос о передаче ей части вооружения выведенного из Афганистана. Речь идет о вертолетах и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, а также о другом летальном оружии. По этому поводу в Москве была на самом высоком уровне просто истерика. Министр Лавров несколько раз возмущался «накачиванием Украины современным оружием», что, по его мнению, может подвигнуть горячие головы в Киеве на возвращение Донбасса силой оружия.

В-третьих, Вашингтон совместно с европейскими союзниками разрабатывает ряд серьезных санкционных мер против российской банковской системы и лиц из списка Навального приближенных к Путину в случае российской агрессии. В том числе против нефтяного и газового сектора.

Таких уже достаточно много и, как показывает практика, их это очень напрягает. Некоторые требуют от российского МИД добиться исключения их из проскрипционного списка. Другие пытаются добиться этого через суды, но пока без особого успеха. Для таких действий американского Министерства финансов есть необходимая законодательная база, а там законы соблюдают.

Если рассуждать логически, то начинать войну против Киева Москве совершенно невыгодно и даже в чем-то опасно.

Для начала и в этом сходятся практически все военные эксперты даже в России, украинская армия совсем не та, которой она была в 2014 году. Она неплохо вооружена и ее организационная структура далеко ушла от советской, доставшейся в наследство и приближена к стандартам НАТО.

Идет постоянный процесс боевой подготовки. Совместно с армиями стран НАТО проводится более десятка военных учений в год разного уровня. К тому же украинская армия одна из немногих в Европе, которая имеет значительный боевой опыт и серьезную мотивацию личного состава. Отметим, что знание английского языка является обязательным условием для продвижения по службе. Сейчас значительная часть украинских офицеров им владеет и прошла подготовку в учебных центрах стран НАТО.

Другими словами, легкой военной прогулки не будет и кое-кто в Москве это начинает осознавать.

Здесь надо отметить несколько обстоятельств в подтверждение сказанного,

Первое. Месяц назад украинская армия впервые применила беспилотник (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2. По большей части это была своего рода демонстрация возможностей, чем нанесение серьезного ущерба.

В Донецке, Луганске, а потом и в Москве это вызвало буквально шквал раздражения и криков, что так называемые республики Донбасса оказываются совершенно беззащитными. На морально-психологическое состояние сепаратистов удар украинского БПЛА оказал сильное воздействие, граничившее с шоком. Руководство так называемых республик решило отрицать сам факт применения Bayraktar TB2, но шила в мешке не утаишь.

Второе. Важным шагом было занятие украинской армией поселка Старомарьевка в так называемой серой зоне между позициями сторон. Все попытки выбить украинских военных были безуспешными.

Третье. Недавно в интервью американскому изданию Military Times руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на Донбассе были применены американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Интересно, что представитель пресс-службы штаба Операции объединенных сил (ООС) Ярослав Мельничук опроверг применение комплексов.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ПТРК Javelin были использованы во время отработки новой тактики на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области, где кроме ПТРК Javelin применялись также ударные БПЛА Bayraktar TB2.

Скорее всего, здесь определенная информационная игра. ПТРК Javelin применили, но пока сообщения противоречивые, что должно порождать информационную неясность. Действительно ли украинская армия в полной мере владеет этим серьезным противотанковым оружием.

Четвертое. Отсутствует элемент внезапности, столь важный для начала любой военной операции. Если противник готов к отражению наступления, то просто так все не обойдется и потери будут очень большими. При всей своей авторитарности Путин на такое пойти не может.

Кремль находится в состоянии стратегической неопределенности. Концентрация войск должна была стать инструментом шантажа как Киева, так и западных столиц. Подобно тому, как это было сделано весной.

После встречи Байдена и Си Цзиньпина Путин очень хочет добиться от американского президента аналогичного разговора. Для чего и было задумано и осуществляется повторение с сосредоточением войск. Однако в Вашингтоне просто не реагируют, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что никакой подготовки не ведется.

И тут Путин оказался в состоянии zugzwangа. Начать полномасштабную войну с Украиной он не может, так как ее исход совершенно неясен. При этом можно оказаться перед лицом крайне травмирующих западных санкций с непредсказуемым результатом для российской экономики и финансов.

Просто отвести войска не добившись хоть каких-то переговоров с Байденом для Путина невозможно, так это приведет к потере лица.

Есть еще вариант предпринять военную операцию ограниченного масштаба. Например, наступление вдоль азовского побережья на Мариуполь и далее в направлении Новой Каховки, чтобы пробить сухопутный коридор в Крым.

Именно для того, чтобы показать бесперспективность такой акции украинская армия и провела три операции, о которых говорилось выше. Ограниченная операция российских войск не принесет успеха, но международная реакция будет для России крайне болезненной.

Скорее всего, Путин не решится начинать войну с Украиной. Хоть масштабную, хоть ограниченную. На что он может пойти, так это усилить обстрелы на Донбассе. Однако и здесь есть проблемы. Украинская армия показала, что ответ будет соответствующий. В том числе с помощью БПЛА Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin.

Пока же, как пишет российский патриотический портал Avia.pro, в так называемой народной милиции в Луганске начались панические настроения. Состоящий в ней Егор Митин заявил, что «Если Россия по каким-либо причинам откажется от нас, — дело пары дней и мы все погибнем. Даже в случае идеального для нас сценария (когда мы держимся несколько дней, пока из России идет помощь), каждый понимает, что выживших останется немного». По мнению Митина, у сепаратистов нет средств для того, чтобы успешно противостоять украинской армии, сконцентрированной в Донбассе.

Призрак карабахского варианта для Донбасса бродит в московских властных коридорах и усиливает панику в Донецке и Луганске.