«Однозначно, 2023 год для Украины может стать решающим, все зависит от того, как будут дальше помогать союзники Украине, так как украинская экономика пока не способна перекрыть военные потребности на сегодняшний день. Чем больше поддержка Запада, тем меньше шансов у России подорвать экономическую, военную и политическую мощь Украины. Можно часто слышать, что Украина — это щит для всей Европы, но здесь я сказал бы, что Украина это в первую очередь щит для всех бывших стран СССР, если Украина падёт, аппетиты Кремля будут расти, поэтому любая помощь Украине, даже гуманитарная — это вклад в будущее для всех цивилизованных стран».

Об этом в беседе с # заявил эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк.

По его словам, в такой момент бросать Украину нельзя, ибо тогда будет нарушен мировой порядок и все рухнет по принципу домино.

«Пример тому как раз есть. Армения пытается оспорить территориальную принадлежность Карабаха, но у этой страны нет ядерного оружия и конфликт не так сильно влияет на мировые политические и экономические процессы, скорее всего эта ситуация подрывает региональную безопасность на Южном Кавказе. Фактически вероятный проигрыш России в войне с Украиной будет содействовать стабилизации армяно-азербайджанского конфликта, так как очевидно, что Кремль никогда не хотел полностью урегулировать данный вопрос, ведь это всегда давало ему дополнительные рычаги влияния как на Азербайджан, так и на Армению», — заявил эксперт.

По мнению Ковбасюка, потенциальная демилитаризация России будет содействовать тому, что власти Армении будут более склонны к компромиссам по карабахскому вопросу и, возможно, наконец-то удастся решить этот вопрос на приемлемых для всех условиях.

Коснувшись акции протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди, эксперт отметил, что нужно не забывать главное, что это территория Азербайджана согласно международному праву.

«Если Армения заявляет, что экоактивисты создают гуманитарный кризис, власти Азербайджана должны вступить в максимально возможную коммуникацию с местным населением Карабаха независимо от их национального происхождения, и если действительно такие факты есть, решить этот вопрос и осветить во всех возможных СМИ, ведь роль журналистов сегодня очень важна. Я вот, например, не живу в Карабахе и могу не знать всю информацию, соответственно могу использовать информацию, которую мне дали те или иные пропагандисты, поэтому главное это прозрачность, ибо как и в любом конфликте, чем больше Азербайджан будет вкладывать ресурсы в информационную политику, тем тяжелее будет манипулировать теми или иными вопросами.

Надо понимать, что многие люди в других странах мира в первую очередь живут своими личными и внутриполитическими вопросами, и часто чем дальше они от Карабаха, тем меньше они интересуются этим вопросом, тем соответственно легче преподносить информацию в выгодном для той или иной стороны свете. Пример тому война в Украине, она длится с 2014 года, но сильно не повлияла на жизнедеятельность рядового обывателя других стран, а вот после начала полномасштабных военных действий многие жители к примеру Европы столкнулись с ростом цен на энергоносители. Вторжение России в Украину поставило на грань голода многие страны Африки. Поэтому внимание к войне в Украине приковано намного больше, чем к карабахскому вопросу, поэтому, как я подчеркнул выше, все в руках власти Азербайджана — чем больше Баку будет напоминать о ситуации в Карабахском регионе, тем больше стран будут вникать в суть проблематики и делать правильные выводы», — считает Ковбасюк.