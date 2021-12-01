Без всякого преувеличения можно утверждать, что соседняя Россия является сильным и влиятельным актором в огромном геополитическом пространстве. Не случайно ее называют «менеджером» и «архитектором» конфликтов в постсоветском пространстве.

Но порою кажется, что все-таки иногда мы преувеличиваем российский фактор, т.е., как говорится в известной российской поговорке, «не так страшен черт, как его малюют».

Дело в том, что Москва, как правило, формирует свою геополитическую силу на наших уязвимых точках — на базе наших общих слабостей и нерешительности. Например, она вот уже тридцать лет управляет ситуацией в Южном Кавказе. Чего она не смогла добиться в Прибалтике. Как не старался Кремль, но не нашел уязвимых политических точек в этом регионе, потому что прибалтийские республики действовали сообща и согласованно, проявляли огромную бдительность и солидарность.

Россия также не справилась с афганцами, была вынуждена покинуть эту страну. Мы еще не говорим о том, что маленькая Чечня почти разгромила военную машину Москвы. Однажды сам президент Владимир Путин признался, что его страна была накануне признания политической независимости Чечни и только случайность спасла его страну от этого, т.к. чеченские генералы хоть и были блестящими воинами, но они были плохими, даже весьма никудышными политиками.

Тут у читателя может возникнуть вопрос: так почему же мы вспомнили все это? Вот уже некоторое время продолжаются разговоры о возможной войне между Украиной и Россией. Безусловно, Россия является ядерной державой, но это не значит, что она применит против Украины ядерное оружие. Поэтому проявление Украиной слабости в противостоянии с Россией, мягко говоря, непростительно, особенно, если учитывать, что в этой конфронтации Киев не один, у него имеются такие союзники, как США и европейские страны. Даже Турция поддерживает Украину и, несмотря на свои тесные отношения с Москвой, не признает Крым территорией России.

На днях американские военные побывали в Донбассе. Не бывает ни одного дня, чтобы американские дипломаты не выступали с резкими заявлениями в адрес России.

Но, несмотря на это, в поведении и реакции украинской стороны наблюдается явная тревога. Безусловно, война не является самой лучшей перспективой, особенно тогда, когда противник наращивает свою военную мощь вдоль всей твоей границы. Но еще великий Никколо Макиавелли писал – «Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить — к выгоде вашего противника».

Когда президент Владимир Зеленский пришел к власти, казалось, что проблема решится мирным путем, хотя по сей день не понятно: как можно решить крымский вопрос мирным путем? Но в первые месяцы власти Зеленского произошли процессы обмена военнопленными и заложниками, и это вселяло определенный оптимизм. Но потом процесс заморозился. Вместо продолжения мирного процесса обмена военнопленными и заложниками вновь начались разговоры о войне.

Но в вопросе войны Киев продолжает топтаться на одном месте и в большей степени занимается тиражированием тревожных сообщений о возможном военном наступлении Москвы.

А будет ли война? Поверьте, это самый трудный политический вопрос последних дней. На него однозначно не может отвечать даже американская разведка. Но нам кажется, что в ближайшем времени она исключается, потому что русские не глухие, они также слышат резкие заявления американцев и натовских лидеров.

Плюс, имеется горький опыт войны с Грузией. Конечно, тогда грузины не смогли проявить должное военное сопротивление, но не сбылись военные планы и русских, они так и не смогли взять Тбилиси, потому что Запад помещал этому. И теперь в Кремле должны понять, что никто не будет спокойно созерцать появление русских танков в Киеве – нет, этого никто не допустит.

Украина — не Сирия, и Москве не позволят испытать свои военные мышцы в Украине. Тому не бывать. Но план «ни войны, ни мира» также неприемлем. Когда–то военное столкновение произойдет. Но когда? Еще раз заметим, что этого точно никто не знает. Понятно, что и НАТО рисковать не будет, поэтому оттягивает процесс вступления Киева в НАТО. Но кроме коллективного НАТО, есть и США, которые постепенно на суще и на воде продвигаются в направлении российско-украинских границ…