БТА выступило с обращением к гражданам

Несмотря на снижение пассажироперевозок по регулярным маршрутам в Баку на 60-70 процентов в условиях особого режима карантина, число автобусов, ежедневно выходящих на рейсы, снижено не было.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА), перевозчикам были даны поручения по регулированию интервалов между прибытием автобусов с учетом эпидемиологической ситуации. Целью является, в первую очередь, обеспечить перевозку граждан, работающих в жизненно важных учреждениях государственной значимости и других сферах.

В информации БТА с сожалением отмечается, что некоторые пассажиры не соблюдают требования и рекомендации в рамках особого режима карантина, покидая свои дома без крайней необходимости.

«Текущая ситуация делает необходимым применение дополнительных ограничений в связи с регулярными маршрутами. В этом случае деятельность регулярных маршрутных линий будет полностью приостановлена, и пассажироперевозки будут осуществляться только в определенных направлениях», — говорится в заявлении агентства.

БТА вновь обращается к гражданам, и призывает их не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила и рекомендации для обеспечения безопасности и защиты здоровья.