Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) британской British Petroleum больше не используют российскую нефть.

Об этом заявил глава компании Бернард Луни, сообщает Bloomberg.

Компания полностью «очистила» свои четыре европейских нефтеперерабатывающих завода — в Испании, Нидерландах и Германии — от российского сырья, рассказал Луни.

Комментируя прогнозы относительно цен на энергоресурсы, глава British Petroleum отметил, что на рынок уже не поступает около 1 млн б/с нефти из России, и этот объем может удвоиться в мае, когда уже санкции вступят в силу. (УНИАН)