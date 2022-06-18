Тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса.

Как передает «Известия», об этом сообщает The Guardian.

Активисты требуют от правительства и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять более решительные меры для поддержки населения.

Марш стартовал с улицы Портленд-плейс в 12:00 по местному времени (14:00 мск) и завершится на Парламент-сквер напротив Вестминстерского дворца. Протестующие идут с плакатами и баннерами с призывами к Джонсону и членам кабмина подать в отставку. На некоторых баннерах написано: «Покончить с топливной нищетой, немедленно утеплить дома».

Кроме того, люди жалуются на сокращение заработных плат и социальных выплат.

16 июня банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции в Великобритании до 11% к октябрю этого года. Отмечается, что повышение инфляции в октябре отражает более высокие прогнозируемые цены на энергию для домашних хозяйств.