«Британский» штамм коронавируса нашли еще у трех пациентов в Берлине

Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце прошлого года, был обнаружен еще у трех пациентов в Берлине, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.
По данным издания, «британский» вариант коронавируса был обнаружен в нескольких пробах, которые были взяты в одной из клиник 8 января. Как полагают эксперты, многое говорит о том, что заражение произошло на территории региона, а не во время поездки. Во врачебных кругах сообщили, что речь идет о трех берлинцах, которые за прошедшие месяцы никуда не выезжали.
О появлении нового штамма коронавируса в Берлине стало известно 8 января: инфицированный мужчина приехал из Великобритании на праздники и заразил свою семью.