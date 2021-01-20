«Британский» штамм коронавируса нашли еще у трех пациентов в Берлине

По данным издания, «британский» вариант коронавируса был обнаружен в нескольких пробах, которые были взяты в одной из клиник 8 января. Как полагают эксперты, многое говорит о том, что заражение произошло на территории региона, а не во время поездки. Во врачебных кругах сообщили, что речь идет о трех берлинцах, которые за прошедшие месяцы никуда не выезжали.