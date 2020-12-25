«Британский» штамм коронавируса добрался до Ирландии

Ирландские эпидемиологи обнаружили в стране новый штамм коронавируса, аналогичный британскому. Об этом заявил санитарный врач Минздрава страны Тони Холохан, передает RTE.

«Я могу подтвердить, что «британский» штамм COVID-19 выявлен вирусологами из лаборатории при Дублинском университетском колледже», — сообщил Холохан.

Он также сообщил, что Национальная санитарная служба Ирландии работает над тем, чтобы все прибывшие в последние недели с соседнего острова граждане были протестированы.

По данным ирландского Минздрава, 25 декабря в стране зафиксировали 1025 новых случаев инфицирования коронавирусом и две смерти пациентов с инфекцией. (gazeta.ru)