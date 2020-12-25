«Британский» штамм коронавируса добрался до Ирландии

Ирландские эпидемиологи обнаружили в стране новый штамм коронавируса, аналогичный британскому. Об этом заявил санитарный врач Минздрава страны Тони Холохан, передает RTE.

«Я могу подтвердить, что «британский» штамм COVID-19 выявлен вирусологами из лаборатории при Дублинском университетском колледже», — сообщил Холохан.

Он также сообщил, что Национальная санитарная служба Ирландии работает над тем, чтобы все прибывшие в последние недели с соседнего острова граждане были протестированы.

По данным ирландского Минздрава, 25 декабря в стране зафиксировали 1025 новых случаев инфицирования коронавирусом и две смерти пациентов с инфекцией. (gazeta.ru)

| 2020-12-25T20:51:57+04:00 25 декабря 2020, 22:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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