Британские ученые определили самые «пьющие» профессии

Авторы отмечают, что их исследование только вскрывает взаимосвязь между склонностью к пьянству и профессией, без поиска причины и следствия, поэтому нельзя говорить, например, что работа в строительстве или на производстве способствует развитию пристрастия к алкоголю.

«Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск физического и психического вреда, и, понимая, какие профессии связаны с его злоупотреблением, мы можем лучше планировать меры воздействия, — приводятся в пресс-релизе Ливерпульского университета слова руководителя исследования Эндрю Томпсона (Andrew Thompson) из Вольфсоновского центра персонализированной медицины, молекулярной и клинической фармакологии. — Кроме того, наше исследование дает политикам и работодателям представление о том, в каких секторах экономики наиболее высок уровень употребления алкоголя».

Результаты показывают, что помимо рода деятельности для определения групп риска надо учитывать и пол.

«Наблюдаемые различия для мужчин и женщин в ассоциациях между занятиями и выпивкой могут указывать на то, как рабочая среда, а также пол и другие сложные факторы влияют на отношение к алкоголю, — говорит Томпсон. — Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определенных профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность».