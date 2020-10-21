Британские студенты оштрафованы на £40 тысяч за вечеринку

В британском Ноттингеме четыре студента оштрафованы на £40 тысяч (около 4 млн рублей) за участие в запрещенной из-за коронавируса вечеринке, пишет РИА «Новости».

«Штрафы на общую сумму более 40 тысяч фунтов стерлингов были выписаны веселившимся студентам третьего курса накануне того, как Ноттингем потенциально мог перейти на третий уровень карантинных ограничений», — отметили в полиции города.

Подчеркивается, что студенты пренебрегли замечаниями правоохранителей и заявили, что те мешают им веселиться.

Когда полицейские приехали проверить дом, студенты ответили, что все уже разошлись. Все же проведя осмотр, правоохранители нашли еще 30 человек, прятавшихся на кухне, в спальнях и подвале.

Университет Nottingham Trent University в свою очередь отстранил нарушителей от занятий на время расследования.