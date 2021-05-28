Ведущая радио «Би-би-си» в британском Ньюкасле Лиза Шоу скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщает Independentсо ссылкой на родственников умершей.

По данным семьи, через неделю после вакцинации у женщины начались сильные головные боли, впоследствии она скончалась из-за образования тромбов в возрасте 44 лет.

В настоящее время британские правоохранительные органы расследуют смерть радиоведущей, в качестве одной из возможных причин летального исхода рассматривается «осложнение после вакцинации против коронавируса».(Газета.Ru)