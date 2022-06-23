После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Великобритании в четверг, 23 июня, объявило о введении против РФ новых санкций.

Об этом сообщает «Европейская правда». Санкции касаются экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.

Речь идет о запрете на экспорт, поставку и доставку товаров и технологий, касающихся химического и биологического оружия, морской сферы и нефтеперерабатывающей отрасли, а также экспорта или использования в России авиационного топлива и топливных добавок.

Британия запрещает импорт, приобретение или доставку отдельных товаров, «приносящих прибыль», происходящих из России или отправляемых из России.

Валютные ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию или для использования в России банкнот фунтов стерлингов или валют ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией.

РФ также будет запрещено оказывать техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом чугуна и стали.

Ограничения распространяются также и на временно неподконтрольные правительству Украины территории.