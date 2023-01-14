Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери после казни своего поданного, бывшего чиновника Алирезы Акбари. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

По его словам, предпринятый шаг «подчеркивает наше возмущение» казнью Акбари.

«Мы привлекаем режим к ответственности за его ужасающие нарушения прав человека», — заявил министр.

Также он указал, что в связи с произошедшим Лондон вызвал поверенного в делах Ирана и временно отозвал посла Британии из Тегерана для консультаций.

Дипломат добавил, что Соединенное Королевство рассматривает другие меры в отношении этой исламской республики.