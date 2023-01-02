Великобритания планирует поддержать развитие производства ядерного топлива в стране за счет государственных средств в целях обеспечения роста выработки ядерной энергии до 24 ГВт. Об этом сообщается на сайте британского кабинета министров.

Срок поставлен до 2050 года, среди других целей — избавление от зависимости от РФ.

Власти Британии информировали о начале приема заявок для желающих освоить вторую часть средств из государственного фонда развития ядерной энергетики.

Как уточняется, общий объем специального инвестиционного фонда составляет 75 млн фунтов стерлингов: 25 млн фунтов уже распределили между компаниями по обогащению и переработке урана.

В свою очередь 50 млн фунтов смогут получить победители конкурса, заявки начали принимать со 2 января (до 20 февраля).

Основная задача программы в создании альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций.(gazeta.ru)