Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла Роберта Макэра на акции протеста в Тегеране «грубым и безосновательным нарушением международного права», об этом говорится в заявлении министра.
По словам Рааба, правительство Ирана находится «на перепутье». «Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь», — добавил глава МИД.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило о задержании на несколько часов Макэра, «присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями» на субботних протестах в Тегеране.
| 2020-01-12T08:03:44+00:00 12 января 2020, 08:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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