Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла Роберта Макэра на акции протеста в Тегеране «грубым и безосновательным нарушением международного права», об этом говорится в заявлении министра.

По словам Рааба, правительство Ирана находится «на перепутье». «Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь», — добавил глава МИД.