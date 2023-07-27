После введения против них санкций заблокированные в Великобритании совладельцы «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман и Петр Авен жаловались журналистам, что у них даже нет денег заплатить шоферу или уборщице. Хотя их попытки доказать, что они не являются «прокремлевскими олигархами», пока не дали результата, жить и расплачиваться им стало заметно легче.

Чтобы находящееся под санкциями лицо могло получить заблокированные средства, правительство Великобритании выдает специальную лицензию. В некоторых случаях, оно разрешило олигархам получить более $1 млн в год на повседневные расходы, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на изученные документы и данные людей, знакомых с содержанием лицензий.

В течение первого года войны в Украине Фридману было разрешено оплачивать работу 19 человек, включая водителей, уборщиков, частных поваров и других людей, выполняющих различные поручения. Размер выплат за 10 месяцев составил 300 000 фунтов ($385 000). Кроме того, Фридман получает около 7000 фунтов в месяц на «базовые нужды» семьи.

Месячное пособие Авена составляет 60 000 фунтов. Бóльшая часть этих средств идет компании, занимающейся обеспечением безопасности и принадлежащей финансовому управляющему Авена. Против управляющего велось расследование по подозрению в оказании помощи Авену в уклонении от санкций, свидетельствуют судебные документы. Неизвестно, проводило ли правительство проверку, прежде чем одобрить такие выплаты, отмечает NYT.

В общей сложности Министерство финансов разрешило Авену потратить более 1 млн фунтов ($1,28 млн). /moscowtimes.ru/