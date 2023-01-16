Великобритания передаст Украине один их самых больших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

«Сегодняшний пакет является «важным увеличением возможностей Украины». Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли», — цитирует главу оборонного ведомства Британии издание The Guardian.

В новый пакет военной помощи от Лондона войдет: