Великобритания передаст Украине один их самых больших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.
«Сегодняшний пакет является «важным увеличением возможностей Украины». Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли», — цитирует главу оборонного ведомства Британии издание The Guardian.
В новый пакет военной помощи от Лондона войдет:
- эскадрон танков Challenger 2 вместе с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами;
- восемь орудий AS90, их количество будет увеличиваться;
- 100 тысяч артиллерийских снарядов;
- 100 усовершенствованных ракет;
- БпЛА;
- 100 единиц бронетехники, включая БТР «Бульдог»;
- запчасти для танков и бронированных машин.