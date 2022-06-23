Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности предоставить помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерновых по Черному морю. Об этом он в четверг, 23 июня, сказал в интервью Reuters.

Джонсон отметил, что вопросы разблокировки «зернового коридора» решаются на международном уровне.

«Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать», — отметил Джонсон.

При этом он отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно. Кроме того, Джонсон положительно ответил на вопрос о помощи в разминировании.

«Да, я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу», — добавил Джонсон.

Отмечается, что операция по разминированию Черного моря может стать самой крупной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов. Предполагается, что работы займут несколько месяцев.

Напомним, накануне в Турции заявили о первых результатах переговоров с РФ по вывозу зерна. Однако в МИД Украины отметили, что конкретных решений в переговорах по зерну нет. (Корреспондент.net)