Брендан Фрейзер и Мишель Йео получили премию «Оскар» в категории «Лучший актер и актриса главной роли». Об этом 13 марта сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Фрейзер удостоился награды за роль в фильме «Кит». На его счету около 70 ролей, однако это была его первая номинация на «Оскар». В категории с ним были представлены Остин Батлер в фильме «Элвис», Колин Фаррелл в картине «Банши Инишерина», Пол Мескал с ролью в «Солнце мое» и Билл Найи в кинокартине «Жить».

Йео стала лучшей актрисой за игру в оскароносной картине «Всё везде и сразу». За награду с ней соперничали Кейт Бланшетт в драме «Тар», Мишель Уильямс в фильме «Фабельманы», Андреа Райзборо в «Лесли» и исполнительница роли Мэрилин Монро в картине «Блондинка» Ана де Армас.