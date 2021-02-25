Бренд азербайджанского дизайнера представлен на Международной неделе моды в США

Бренд Cizgi by Gulnara Khalilova азербайджанского дизайнера, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой будет представлен на Международной цифровой неделе моды (International Digital Fashion Week, Лос-Анджелес, США) осень-зима 21/22. Презентация состоится 25 февраля, сообщает #.

В IDFW будут предствалены известные бренды, работы именитых и молодых дизайнеров из 135 стран. Среди участников — Iceberg, Iris Van Herpen, Ermenegildo Zegna, Tadashi Les Hommes, Aniye By, Aspara, Christophe Josse, George the Jeweler, Hayden Ng, Slava Zaitsev, Smalto, Taragalte Stockholm, Urban, MaxMara, SportMax, Lesia Semi, Elie Saab, DSquared2, Valentin Yudashkin и т.д.

IDFW включает в себя массив оригинального модного контента для глобальной аудитории и бесплатно транслируется исключительно в сети FNL. FNL Network — канал №1 в мире о модном образе жизни, первая и единственная телевизионная сеть, которая создала глобальную Неделю моды с цифровым вещанием. Генеральный директор и основатель FNL Network Рокко Лео Гаглиоти в период пандемии подарил уникальную возможность познакомиться с веяниями моды, брендами и работами молодых дизайнеров, по новому взглянуть на мир моды. В 2020 году IDFW посмотрели 77 млн. зрителей.

Показ состоится 25 февраля в 08:00 (EST, Северноамериканское Восточное Стандартное Время). Для просмотра — Roku TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, все системы Android и iOS, Mac компьютеры по ссылкам (бесплатно) https://beacons.page/fnl.network и https://linktr.ee/fnlnetwork.

Напомним, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии и других странах.