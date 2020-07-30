Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев

Власти Бразилии решили открыть въезд через воздушные границы для иностранных граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Воздушные границы страны были закрыты для всех иностранцев с конца марта из-за пандемии коронавируса.

Иностранные пассажиры, прибывающие в страну менее, чем на 90 дней, должны будут представить транспортной компании подтверждение наличия медицинской страховки, действующей в Бразилии и покрывающей весь период поездки.

Запрет на въезд через сухопутные и водные границы будет действовать еще 30 дней.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тысяч человек.