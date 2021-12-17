Лало Марадона, брат бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны, сравнил того с форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

«Диего — лучший для меня. У Месси есть все рекорды, он выступал в составе очень хорошей команды. С моим братом было иначе. Это два разных футболиста, у моего брата был другой дух, он был храбрее, он подталкивал команду вперед и мотивировал их своей индивидуальностью. Этим он отличался от Месси. Но для меня Месси на данный момент лучший в мире», — приводит слова брата известного аргентинца El Mundo Deportivo.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60-ти лет.

С 1984 по 1991 год аргентинец играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».