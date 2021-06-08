Вообще-то, это известие должно было всколыхнуть всё общество и твёрдо укрепиться в Топ-новостях ведущих СМИ страны на несколько дней. Социальные сети должны были взорваться бурей возмущения. Соответствующие структуры должны были бить в набат. Но всего этого не произошло. Просто констатация фактов, формальное пожимание плечами, дежурное покачивание головой и уже привычный комментарий – «очередной факт раннего брака, что поделать»… А почему всё обстоит именно так? К этому мы ещё вернёмся.

5 мая в одном из центров отдыха в городе Лянкяране состоялась помолвка 14-летней девочки и 38-летнего мужчины.

Об этом сообщила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде

Невестой является жительница села Бадалан Масаллинского района восьмиклассница. Жених — гражданин России и занимается там предпринимательством. Девочка будет жить с ним в России. По словам К.Агазаде, через некоторое время 38-летний мужчина, получив доверенность от семьи, заберет невесту в Россию.

Итак, 14-летняя девочка, сверстницы которой ещё живут детскими забавами и грёзами, приговорена к пожизненному рабству. Это отнюдь не сгущение красок или метафора. Так всё и есть. Вряд ли какой-то разумный человек станет утверждать, что мужик-девственник, который вот-вот разменяет пятый десяток, переполнился вдруг самыми высокими и романтическими чувствами к 14-летней сельской жительнице. Отнюдь. Не будем обманывать сами себя. У него на это юное создание свои весьма конкретные планы. Ведь знаем, как все эти дела делаются и как вершатся судьбы таких юных душ. Мужик осел в России, у него водятся деньги, он гуляет, кутит себе в удовольствие, живёт жизнью альфа-самца, а во время редких встреч с родителями и аксакалами рода ему твердят, что пора остепениться и подумать о продолжении рода. Он долго упирается, но в один момент то ли сдаётся, то ли на самом деле приходит к выводу – да, действительно, пора заводить детишек от приличной женщины. А поскольку всяких представителей противоположного пола на своём роду он повидал предостаточно, то ему подавай ещё не оперившегося птенца, простушку, так сказать, ещё не успевшее открыть глаза на мир. Ну, мало ли что могли натворить девушки постарше. Он ведь мерит всех своим аршином. И в процесс включаются представители всего рода. После недолгих (а может и долгих) поисков находят наконец ту самую жертву, которой априори приписано круглыми сутками сидеть в четырёх стенах, ждать редкие возвращения своего возлюбленного, рожать, рожать и снова рожать. И это отнюдь не выдуманный сценарий. Наверняка, у каждого найдётся какой-нибудь дальний родственник или же знакомый, один в один или с небольшими отклонениями подходящий под этот портрет.

А вот мы и подошли к тому вопросу, на который не ответили выше. Все эти случаи именно поэтому так и воспринимаются обществом, без особых эксцессов и коллизий – это не прецедент, не исключение из правил, к сожалению, так, очередная констатация фактов, привыкли уже. На дворе 2021 год, но умы некоторых наших граждан всё ещё настроены на средние века. Девушка, женщина в семье – это порой как пятое колесо в телеге, а иногда и вовсе как домашняя утварь. Причём нужно учесть, что вовсе не все подобные позорные «бракосочетания» становятся достоянием общественности. Может кому-то это покажется вопросом, не заслуживающим столь пристального внимания. Но дело в том, что речь идёт о человеческой жизни, о будущем поколении, а если вообще расширить границы – о будущем генофонде народа. Кого она воспитает, эта юная, несчастня леди? Просто представьте себя на миг на месте этой девочки. Пофантазируйте, ну, хотя бы, на несколько месяцев вперёд, может, на пару лет. Неужели не защемило сердце, неужели не захотелось поскорее выйти из этого кошмарного состояния? Ну и что из того, что мы не знакомы с ней? Ведь каждый имеет право жить по-человечески. Ведь живая же душа, в конце концов.

А что дальше? А ничего. Пару человек пошумят, выразят своё возмущение – и всё. До следующего раза, когда очередной подобный случай предадут огласке. Хотя реальность должна быть другой. Для этого в стране достаточно как государственных учреждений, так и НПО. Нужно просто добросоветсно выполнять свою работу, понять ту огромную ответственность, которая возложена на эти организации, принимать чужую боль и чужое несчастье, как свои собственные. А если последнее не очень получается в виду чёрствости души, есть очень простой способ разбудить дремлющую совесть: просто на месте очередной малолетней жертвы искренне представьте своих дочерей и сестёр. Обязательно должно помочь. Если, конечно, не всё ещё потеряно. Для вас…