Российский политик Владимир Вольфович Жириновский умер, так и не увидев выхода Турции из состава НАТО.

Дело в том, что согласно некоторым политикам и политологам, Турция стала членом в этой организации поневоле, на волне холодной войны, поэтому ее членство в НАТО называют «браком поневоле». В подобных оценках особенно усердствовали российские политики, в первую очередь покойный Жириновский, который в свое время заявлял, что якобы в частной беседе с ним турецкий президент Эрдоган сказал, что Турция покинет ряды НАТО.

Но все эти «прогнозы» не оправдались, хотя Турция продолжает проводить иную политику, чем все остальные страны НАТО.

Да, Анкара еще не присоединилась к санкциям против России и не намеревается делать это в ближайшем будущем.

Все-таки, а почему Турция проводит такую политику? Отметим, что Анкара проводит иную политику и в отношении соседнего Ирана, не поддерживая санкции против Тегерана.

Нельзя сказать, что Анкара ограничивается только не присоединением к санкциям, оставаясь равнодушной к войне против Украины. Нет, вовсе не так. В Стамбуле прошли несколько раундов переговоров между представителями Москвы и Киева. Миротворческая деятельность Турции получила высокую оценку украинских властей. Кроме того, несмотря на тесные отношения с Россией, Турция постоянно поддерживала территориальную целостность Украины, и все это всем известно.

Что же касается отношений с НАТО, прогнозы российских политиков вовсе не оправдаются, Анкара останется членом НАТО, хотя некоторые члены с удовольствием заставили бы Анкару покинуть ряды Альянса. Во время украинской войны США и некоторые члены НАТО показали свою суть, «посоветовав» Анкаре передать свои С-400 Украине. Они тем самым хотели превратить Турцию в сторону конфликта. Но не получилось. В Турции власть довольно трезвая.

Заметим, что некоторые ревниво относятся и к миротворческой деятельности Турции. На днях белорусский президент Александр Лукашенко возомнив себя великим полководцем, чуть ли не Суворовым, заявил, что украинский вопрос без участия Беларуси не решится. Заметим, что в Турции никто не ставит такие условия, наоборот стараются, чтобы стороны договорились без каких-либо дополнительных условий.

Может ли неприсоединение Турции к санкциям против России привести к похолоданию в отношениях с другими членами НАТО? В ближайшей перспективе не думается. Все гораздо сложнее. Колебания или же сомнения есть и в лагере других членов НАТО.

Поэтому придется ждать дальнейшего развития процесса. Война продолжается уже больше сорока дней. И ее ход показывает, что украинцы умеют воевать, и слова «Слава Украине!» не пустая акустика. В США решили выделить Украине военную помощь в размере 14 миллиардов долларов. Мнение подавляющего большинства политических наблюдателей таково, что эта помощь поднимет боеспособность Украины. Президент Украины каждый день выступает перед европейскими парламентами. Сами украинцы не сдаются, не падают духом.

Действия России против Украины есть самое настоящее преступление. Но и с преступником надо действовать осторожно, особенно, тогда, когда он хорошо вооружен. А Россия имеет такое смертельное вооружение – да, речь идет о ядерной бомбе. Поэтому тут от мирового сообщества требуется ювелирная точность…