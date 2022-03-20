«Президент России Владимир Путин может угрожать Западу применением ядерного оружия, если сопротивление Украины российскому вторжению продолжится». Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США, передает Bloomberg.

«Длительная оккупация части украинской территории грозит истощить российские войска и сократить их модернизированный арсенал вооружений, в то время как экономические санкции, вероятно, приведут Россию к длительной экономической депрессии и дипломатической изоляции», – сказал директор Управления военной разведки США генерал-лейтенант Скотт Берриэр.

По словам американского военного, сочетание неповиновения Украины и экономических санкций угрожает «способности России производить современные высокоточные боеприпасы».

«Поскольку эта война и ее последствия медленно ослабляют российскую силу, Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свое ядерное средство сдерживания, чтобы продемонстрировать силу своей внутренней и внешней аудитории», — отмечается в докладе американской разведки.

Интересно, что хотят сказать этим американские разведчики? Что, в конце концов, Путин способен развязать ядерную войну? Насколько это вообще вероятно?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Вариант с применением ядерного оружия нельзя отбрасывать окончательно: вопреки всему, оно у РФ действительно есть и этого достаточно, чтобы оценивать вероятность его применения.

В то же время, во многом силы РФ не смогут получить желаемой выгоды от этой военной кампании: оккупированные территории невозможно контролировать полноценно, а внутри самой РФ усугубляются экономические проблемы. Это существенно бьёт как по самой эффективности боевых действий, так и по резервам, и по монополии государства на насилие внутри самой РФ.

В конечном итоге РФ рассчитывает сформировать для себя приемлемый вариант обхода санкций хотя бы частично через договоренности с КНР и Индией, и прямо сейчас мы видим, как США работают напрямую по этим сценариям, усиливая давление на любые пути обхода.

Айдар Амребаев, политический аналитик (Казахстан):

— Вообще, американо-российские и шире, отношения России и Запада напоминают пинг-понг уже давно. Несмотря на различные заверения и «перезагрузки», все договоренности остаются лишь декларациями. На деле происходит непримиримая и жесткая борьба, практически, по всем направлениям. Это отношения с «нулевым результатом». А теперь, после российского вторжения в Украину ещё и «на грани фола». Боюсь, что «загнанный в угол» Владимир Путин может пойти на крайний шаг, чтобы сохранить свою власть и реноме «политика с яйцами» мирового уровня. К сожалению, жертвой амбиций этого политика стала не только Украина, но и сама Россия, и её народ, который сегодня испытывает серьезные социально-экономические трудности вследствие достаточно жесткого санкционного режима.

Причём вероятность применения ядерного оружия не является нулевой. Вспоминается размышление Путина на «заданную тему», когда ему был задан вопрос о возможности нанесения Россией ядерного удара и уничтожения вследствие этого всего живого на Земле. Тогда он риторически заметил: «Зачем нам мир, если в нем не будет России?» Вообще поразительно, что творится в голове и душе этого человека… Думаю, что это патология. Неслучайно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель о нем говорила, что «он живет в другой реальности»… Мир сегодня действительно находится на грани ядерной катастрофы…