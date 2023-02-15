Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы присоединиться к Германии и принять участие в отправке основных боевых танков на Украину. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала Phoenix.

«Страны должны поставить как можно больше танков и как можно быстрее. Было бы очень обидно, если после столь долгих упреков Германии в том, что она ничего не делает, эти страны теперь не последуют ее примеру», — сказал Боррель, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение газеты Die Welt о том, что Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2. «Я знаю, что в армиях ЕС есть сотни танков, некоторые из них нуждаются в ремонте, но тогда вы должны сделать это, и сделать это быстро, потому что весной будет слишком поздно», — констатировал он.

Во вторник Die Welt сообщила о том, что Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Киеву танков Leopard 2. Издание сделало запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине. Власти обеих стран ответили, что не планируют участвовать в поставках упомянутых танков. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что его страна предоставит Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Однако сейчас нидерландские власти ответили Die Welt, что эти танки не будут поставлены Киеву и что данное решение было принято в тесной координации с Берлином.