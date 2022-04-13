Глава британского правительства Борис Джонсон попросил прощения за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время строгого карантина, введенного в Лондоне в рамках мер по борьбе с COVID-19. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает во вторник Sky News.

«Я оплатил штраф и ещё раз искренне прошу прощения», — цитирует Sky News слова Джонсона.

«Я хотел бы продолжать выполнять полномочия, а также решать проблемы, с которыми сталкивается страна», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, собирается ли он в отставку в связи с этой скандальной ситуацией.

Ранее Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака уведомили, что им будут выписаны штрафы за нарушение правил карантина.

Оппозиционные политики призвали Джонсона и Сунака уйти в отставку.