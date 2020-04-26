Борис Джонсон 27 апреля вернется к исполнению обязанностей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, вернется к исполнению обязанностей 27 апреля. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства, передает в субботу агентство Reuters.

Ранее в тот же день телеканал Sky News, цитируя источник на Даунинг-стрит, информировал, что Джонсон «готов немедленно взяться за дело» и «вернуться к своему обычному графику». Несколько дней назад о возвращении Джонсона на работу 27 апреля сообщила газета The Daily Telegraph.

5 апреля Джонсон был госпитализирован с коронавирусом. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик отправился восстанавливать здоровье в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном. (ТАСС)