Специалисты констатируют позитивный фактор обеления экономики, лежащий в основе роста фискальных поступлений в государственную казну.

Выполнение и даже перевыполнение налогового плана не за счет вала, как прежде, а благодаря применению гибких инструментов воздействия, заслуживает самой высокой оценки, сказал по этому поводу # доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов. По его словам, за время налоговых преобразований устранялись допущенные прежним руководством этого ведомства ошибки. При этом результатом реформ в фискальной сфере стало обеление экономики и последующий рост налоговых поступлений в государственную казну.

Результаты не заставили себя долго ждать. Уже в первом квартале этого года зафиксирован рост налоговых поступлений по ряду видов деятельности, не относящихся к нефтегазовому сектору. В ненефтегазовом секторе темпы роста доходов от промышленности, услуг и связи превысили номинальные темпы роста ненефтяного ВВП на 4,9%, сообщает Минэкономики. По данным ведомства, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост налоговых доходов зарегистрирован в сфере связи (41,5%), промышленности (23,1%), услуг (15,7%), торговли (2,5%) и других видах деятельности (6,6%).

Аргументируя подвижки, профильное ведомство сообщило, что это результат работ, проделанных в сфере оцифровки налогового администрирования, поскольку в процессе подвижек налогового администрирования раскрывается реальный налоговый потенциал в сфере экономической деятельности и на этой основе обеспечивается увеличение налоговых поступлений в бюджет. Словом, те меры, что предпринимались в республике по борьбе с теневой экономикой, дают в определенной степени свои позитивные результаты.

По свидетельству ученого, связанные с налоговой сферой, с социальными выплатами и сборами реформы направлены в русло оптимизации регулирования фискальной и социальной политики. «Считаю, что эти меры должны быть продолжены в более последовательном и системном формате, а осуществляемая политика – должна носить комплексный характер», — заметил профессор.

В свою очередь юрист и финансист Акрам Гасанов тоже видит причины роста в улучшении налогового администрирования: «Серьезную роль в этом процессе сыграло уменьшение доли теневой экономики, ее обеление, достигнутое путем усовершенствования достижений последних лет по налоговому законодательству во избежание уклонения бизнеса, объективного декларирования доходов и расходов. Немало усилий было приложено к улучшению ситуации на таможне», — сказал он.

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от ненефтяного сектора не означает увеличения доходов в этом сегменте экономики, добавил он:

«Доходы те же, а возможно, и меньше из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Поступление налогов выросло прежде всего за счет их лучшей собираемости. Рост в этой сфере генерируется благодаря обелению экономики, и меры в упомянутом русле продолжаются. Скажем, недавно вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, призванные ужесточить требования к работодателям на предмет заключения трудовых договоров и поспособствовать обелению доходов. Полагаю, этот процесс продолжится в перспективе, однако на фоне пандемии эффект этой работы не такой, каким должен был быть. Не будь пандемии, растущие доходы этой сферы могли бы обеспечить более существенные показатели налоговых поступлений на фоне комплексных мер в русле усовершенствования налогового администрирования».