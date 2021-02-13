Борьба с Россией на ее периметре

Похоже, что в Москве решили последовать примеру Сталина и начать своего рода новую холодную войну с Западом. Обоснования для такого шага заимствованы из арсенала прошлого.

Тогда вождь всех трудящихся в упоении только что достигнутой победы над Германией решил показать недавним союзникам силу в виде доведения ситуации до военного конфликта. Учтем, что США и Великобритания в тот момент вели войну с Японией, и победа в ней виделась только в отдаленной перспективе.

Первый сигнал, что такие расчеты не вполне оправданы, дал так называемый Триестский кризис в мае-июне 1945 г. Поползновениям югославского лидера Тито, полностью поддержанного СССР, на захват итальянского Триеста Великобритания дала решительный отпор. Лондон послал новозеландскую танковую бригаду, которая и остановила продвижение коммунистических войск. Москве и Белграду пришлось отступить.

Как вытекает из последнего довольно агрессивного заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Кремль снова повышает ставки в надежде, что у европейцев не выдержат нервы, и они пойдут на существенные уступки. В частности, на признание постсоветского пространства сферой особых интересов Москвы.

Все это выглядит довольно странно. Такое впечатление, что в Белокаменной не чувствуют принципиальной разницы между международным положением после окончания Второй мировой войны и началом второго десятилетия XXI века. Нынешняя Россия совсем не Советский Союз, да и Европа с США и Канадой, Японией и т.д. тоже не связанные войной союзники.

Что же произошло в те несколько дней, которые прошли после провального визита высокого европейского дипломата Жозепа Борреля в российскую столицу. Дело даже не в эмоциональных откликах парламентариев, министров и журналистов. Гораздо важнее осознание очевидных фактов, что, во-первых, Россия ведет дело не к диалогу, а к диктату. Во-вторых, Кремль начал гибридную войну с Западом и Европой в первую очередь. Пока дело ограничивается угрозами в принятии мер в случае введения санкций. Особо в Москве беспокоятся по поводу персональных и их масштаба.

Нам уже приходилось отмечать, что политика противодействия российским агрессивным действиям явление многокомпонентное. И санкции среди них чувствительные, особенно для некоторых к Путину приближенных, не самое главное. В медийном, финансовом и экономическом плане они очень звонкие и находятся в центре общественного внимания, тем не менее, в долгосрочном плане есть более действенные и для российской элиты болезненные.

Надеться на скорую революцию в России не приходится. Все видят с какими проблемами столкнулись противники Лукашенко в Беларуси, а российский режим гораздо сильнее и располагает несравненно большими ресурсами. Конечно, внешнее давление способствует деградации режимов как в Минске, так и в Москве, но скорость ее и последствия в данный момент предсказать невозможно. Отсюда следует довольно простой вывод — поддерживать соседей России, особенно тех, кто стал или может стать объектом ее агрессии. В данный момент можно говорить о Беларуси, Украине, Молдове и Грузии.

Киев и Тбилиси стали объектами прямой российской агрессии, а на территории Молдовы уже почти 30 лет находится российский воинский контингент. Неудивительно, что три страны остро ощущают необходимость совместных действий в противодействии агрессивным устремлениям Москвы. Идет работа над юридическим оформлением военно-политического союза Украины, Грузии и Молдовы (УГМ), который будет поддержан НАТО.

В Москве очень нервничают по поводу тесного военно-технического взаимодействия, в частности, Украины и Турции. Речь идет о начале строительства на верфи Istanbul Naval Shipyard для Военно-морских сил Украины (ВМСУ) головного корвета типа Ada. Другие четыре корабля будут построены с участием турецких специалистов на судостроительном заводе «Океан» в Николаеве. Отметим, что в разработке проекта турецкого корвета принимали участие и украинские специалисты. С учетом помощи США и Великобритании в оснащении ВМСУ современными кораблями потенциал морской обороны Украины существенно повышается.

Об этом с нескрываемой тревогой пишут в российской прессе. Корветы типа Ada будут выполнять функции дальнего прикрытия, а ракетные и скоростные патрульные катера ВМСУ не дадут разгуляться у украинских берегов, в том числе и у Крыма российским кораблям. Как писало московское «Независимое военное обозрение», «Посредством корветов и 47 других новейших боевых единиц заставить Россию уйти из Средиземного моря, поскольку имеющихся сейчас сил Черноморского флота для сдерживания украинской «армады» явно будет недостаточно». Не могут признать в Москве потенциал ВМСУ, вот и пишут армада в кавычках. При этом пишут, что она может изгнать Черноморский флот из Средиземного моря. Так кавычки или сможет?

В эти дни украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем была в Брюсселе на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Отметим очень интересную и, как кажется, весьма красноречивую деталь. В Брюсселе избегают живых встреч с иностранными партнерами из-за пандемии. Соответствующие встречи проводятся в видеоформате. Тем не менее, относительно Украины в бельгийской столице руководство НАТО и ЕС пошли на показательное исключение. Как там говорят — это демонстрация особого значения Украины для Европы и евроатлантических устремлений Киева.

Результат переговоров был весьма примечательным. Стороны договорились о более тесном вовлечении Украины в Европу, о синхронизации украинской энергосистемы с европейской в 2022 году и о многом другом. Снова заговорили о возможном вступлении в НАТО при условии проведения дальнейших реформ и демократических преобразований. И что очень важно, как-то не слышно громких голосов российских клиентов на Западе против военно-технического сотрудничества с Киевом.

После ряда ударов по российской агентуре в Украине уже не стоит вопрос о выборе политического курса. Европа и США особенно стали за спиной Киева и тем самым сделали невозможной российскую агрессию в центр Украины.

Может Киев и мать городов русских, но для России он потерян навсегда.

Не меньшую активность Запад развивает и в отношении Беларуси. Министерство иностранных дел Германии разработало «План действий «Гражданское общество Беларуси». Он предусматривает помощь студентам, журналистам, жертвам пыток и их родственникам. Канцлер Ангела Меркель объяснила, что это единственный способ не дать миру забыть о голосах белорусов и помочь стране.

План предусматривает упрощение визового режима для получения убежища в ФРГ, белорусы, пережившие пытки и насилие со стороны силовиков, могут рассчитывать на медицинскую помощь от Германии. Кроме того, Берлин работает совместно с Францией, Нидерландами и Норвегией над созданием центров для «документации и архивирования фактов совершенных нарушений прав человека». Тем самым поддержка протестующих становится общеевропейской акцией и дает им больше возможностей для противодействия режиму Лукашенко.

С приходом новой американской администрации в штабах и политических центрах Запада вновь вернулись к давней стратегии ослабления России через пояс недружественных к ней государств. Для этого укрепляются их военные и экономические возможности.

И никто не приложил больше руки к такому развитию событий как сама Россия своей агрессивной политикой. Именно она породила сильнейшее политическое и даже эмоциональное отталкивание. И никакие русофобы в западных столицах не смогли бы в столь короткие сроки достичь таких результатов, как это сделал сам Кремль.

Периферия российских границ становится все более враждебной и это очень надолго.