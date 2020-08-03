Болтон считает Трампа «безнравственным президентом»

Президент США Дональд Трамп является «безнравственным» главой Белого дома, который сосредоточился на том, что поможет ему быть переизбранным на второй срок. Такое мнение высказал бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais.

«Я думаю, что он является безнравственным президентом, который сосредоточился на тех вещах, которые помогают ему быть переизбранным, необязательно опираясь на то, что лучше для США», — утверждал Болтон.

«Я объяснял ему дюжину раз, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году, но он никогда этого не запомнил, — заверил экс-помощник президента. — В других случаях не получается вмешаться, например, когда он сказал Терезе Мэй (премьер-министр Соединенного Королевства с 2016 по 2019 годы — прим. ТАСС): «Великобритания действительно является ядерной державой?». «Люди уже в курсе, что он (Трамп) мало знает об истории и не заинтересован в ее изучении», — считает Болтон.(ТАСС)