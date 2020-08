Болтон считает, что Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов, намеченных на 3 ноября. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Razon, передает ТАСС.

«Все еще остается около трех месяцев [до выборов], а, с точки зрения американской политики, — это вечность. Возможность того, что мы называем «октябрьским сюрпризом», очень реальна, когда будет четвертый саммит с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, чтобы объявить мир на Корейском полуострове и положить конец программе разработки ядерного оружия», — отметил Болтон.

Он пояснил, что «он (Трамп), может быть, примет решение о выводе всех сил США из Афганистана, в том числе до выборов. Или может объявить о выходе из НАТО».

В июле глава США заявил в интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Ранее Болтон представил в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. 71-летний политик, известный своими консервативными взглядами, на 592 страницах рассказывает, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Трампа и на его отношения с лидерами других стран.