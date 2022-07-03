Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году. Об этом сообщает в субботу газета New York Post со ссылкой на источник в окружении Трампа.

По сведениям издания, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. «Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют, — сказал источник. — <…> Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся». Свою первую президентскую кампанию Трамп начал в июне 2015 года.

Между тем, как отмечает газета The New York Times, республиканец застал советников врасплох своими планами, намекнув, что может сообщить об участии в гонке через социальные сети. Сотрудники экс-президента спешно создают предвыборный аппарат, учитывая, что Трамп рассматривает возможность сделать объявление даже в июле. (ТАСС)